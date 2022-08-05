Российские пропагандисты распространяют фейк, что контрнаступления ВСУ не будет – Центр противодействия дезинформации

"Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными. В качестве якобы доказательств того, что у Украины нет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что российские издания ссылаются на статьи Financial Times, Libération, El País и делают вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина якобы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов проводить контрнаступление.
"На самом деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине та или иная страна, может изменить ситуацию на поле боя. Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю желаемую информацию как такую, что не подлежит сомнению", – пояснили в ЦПД.
В сообщении напомнили, что по состоянию на 1 августа только в Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заблуждением российские нарративы, что Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. "Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – заявлял он.