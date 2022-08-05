Российские пропагандисты распространяют фейк, что контрнаступления ВСУ не будет – Центр противодействия дезинформации

Роспропаганда раздувает фейки, что контрнаступления ВСУ не будет, в то время как украинские военные освобождают территории Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными. В качестве якобы доказательств того, что у Украины нет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что российские издания ссылаются на статьи Financial Times, Libération, El País и делают вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина якобы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов проводить контрнаступление.

Публикации пропагандистских СМИ. Скриншот: liga.net

"На самом деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине та или иная страна, может изменить ситуацию на поле боя. Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю желаемую информацию как такую, что не подлежит сомнению", – пояснили в ЦПД.

В сообщении напомнили, что по состоянию на 1 августа только в Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов.