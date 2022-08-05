ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты распространяют фейк, что контрнаступления ВСУ не будет – Центр противодействия дезинформации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Роспропаганда раздувает фейки, что контрнаступления ВСУ не будет, в то время как украинские военные освобождают территории
Роспропаганда раздувает фейки, что контрнаступления ВСУ не будет, в то время как украинские военные освобождают территории
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские СМИ отрицают перспективу контрнаступления украинских военных на временно оккупированных территориях, причем для манипуляции используют материалы западных изданий. Об этом 5 августа сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными. В качестве якобы доказательств того, что у Украины нет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что российские издания ссылаются на статьи Financial Times, Libération, El País и делают вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина якобы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов проводить контрнаступление.

Публикации пропагандистских СМИ. Скриншот: liga.net
Публикации пропагандистских СМИ. Скриншот: liga.net

"На самом деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине та или иная страна, может изменить ситуацию на поле боя. Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю желаемую информацию как такую, что не подлежит сомнению", – пояснили в ЦПД. 

В сообщении напомнили, что по состоянию на 1 августа только в Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заблуждением российские нарративы, что Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. "Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – заявлял он. 

Теги: вооружение, военная помощь, российская пропаганда, война России против Украины, фейк, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (192849)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (126340)
3
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (88501)
4
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (77226)
5
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (64944)
6
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились (63717)
7
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (45647)
8
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его снимков с семьей (43480)
 
 
 
 