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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия". Данилов заявил, что Украина сможет вернуть захваченные территории военным путем

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Данилов уверил, что Украина сможет военным путем вернуть оккупированные территории
Данилов уверил, что Украина сможет военным путем вернуть оккупированные территории
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заблуждением нарративы, что Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Об этом он 1 августа написал в Twitter.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов. 


Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Харьковской области с мая ВСУ освободили 23 населенных пункта, сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Херсонской области  ВСУ освободили от российских оккупантов уже 46 населенных пунктов, сообщал и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Теги: Украина, военные, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация, контрнаступление
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