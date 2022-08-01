"Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия". Данилов заявил, что Украина сможет вернуть захваченные территории военным путем

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти.

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Харьковской области с мая ВСУ освободили 23 населенных пункта, сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Херсонской области ВСУ освободили от российских оккупантов уже 46 населенных пунктов, сообщал и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.