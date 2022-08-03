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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Даже если враг будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма

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Кулеба: Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или другого города, который временно оккупирован
Кулеба: Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или другого города, который временно оккупирован
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не откажется от планов деоккупации Крыма при любых сценариях развития войны с Россией. Об этом он сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 3 августа.

На вопрос, будут ли обсуждать ситуацию в Черном море на саммите Крымской платформы 23 августа, он ответил, что там будут обсуждать все, что способствует деоккупации Крыма дипломатическими усилиями.

Глава МИД подчеркнул, что важно не прерывать динамику развития Крымской платформы и провести саммит в этом году.  

"Казалось бы, идет война – и его можно было бы отложить? Но мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма", – сказал Кулеба.

По словам министра, как бы сложно ни было, всегда нужно думать стратегически, и саммит Крымской платформы – это сигнал, что придет момент, когда Украина деоккупирует все свои территории.

"Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который временно оккупирован. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", – заявил Кулеба. 

Он отметил, что есть еще одна причина, по которой важно провести саммит именно сейчас. 

"В некоторых столицах все еще есть неформальный нарратив, что "Крым – это, безусловно, Украина, но вы с Крымом осторожнее, потому что это оголенный нерв России". Поэтому мы хотим еще раз застолбить, что Крым – это Украина, и мы будем говорить о нем что захотим и делать, что захотим. Это принципиальный момент", – подчеркнул министр.

Саммит Крымской платформы покажет, насколько иностранные партнеры готовы поддерживать этот дискурс и цели Украины, считает Кулеба.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Очередной саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2022 года в онлайн-формате. Об участии в нем заявили на 2 августа 48 государств, сообщили в Офисе президента Украины. Кроме того, в октябре планируется парламентский саммит Крымской платформы с участием спикеров парламентов иностранных государств, он пройдет в Хорватии. 

Теги: Крым, Черное море, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, война России против Украины, Крымская платформа, деоккупация
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