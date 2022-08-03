Кулеба: Даже если враг будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма

Кулеба: Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или другого города, который временно оккупирован Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

На вопрос, будут ли обсуждать ситуацию в Черном море на саммите Крымской платформы 23 августа, он ответил, что там будут обсуждать все, что способствует деоккупации Крыма дипломатическими усилиями.

Глава МИД подчеркнул, что важно не прерывать динамику развития Крымской платформы и провести саммит в этом году.

"Казалось бы, идет война – и его можно было бы отложить? Но мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма", – сказал Кулеба.

По словам министра, как бы сложно ни было, всегда нужно думать стратегически, и саммит Крымской платформы – это сигнал, что придет момент, когда Украина деоккупирует все свои территории.

"Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который временно оккупирован. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", – заявил Кулеба.

Он отметил, что есть еще одна причина, по которой важно провести саммит именно сейчас.

"В некоторых столицах все еще есть неформальный нарратив, что "Крым – это, безусловно, Украина, но вы с Крымом осторожнее, потому что это оголенный нерв России". Поэтому мы хотим еще раз застолбить, что Крым – это Украина, и мы будем говорить о нем что захотим и делать, что захотим. Это принципиальный момент", – подчеркнул министр.

Саммит Крымской платформы покажет, насколько иностранные партнеры готовы поддерживать этот дискурс и цели Украины, считает Кулеба.