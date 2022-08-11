Арестович: Когда пошли по Киеву диверсанты, охрана говорит: "Приготовились к бою". А Ермак же здоровый – на него бронежилет не налез. Он и так, и эдак... "Ну ладно, буду без бронежилета"

Для Ермака (второй слева), по словам его советника, в начале войны бронежилета не нашлось Фото: president.gov.ua

По его словам, президент Владимир Зеленский был "на боевом взводе, на казацком драйве", а руководитель Офиса президента Андрей Ермак "был еще более спокойный, чем обычно".

"И все улыбались... А мне было очень интересно. Я же военный. И я хотел посмотреть, как гражданские люди будут себя вести. Все очень размеренно и спокойно работали. На удивление размеренно и спокойно. Там была эвакуация: вывозили секретные документы, вывозили всякое секретное оборудование. Президент выпускал людей отвезти родителей. То есть часть выезжала, а потом возвращалась... Вернулись все абсолютно. И даже не было попытки затянуть время, сказать: "Вы знаете, документы плохо вывозятся. Я еще двое суток буду вывозить", – рассказал он.

После первого брифинга 24 февраля журналистов попросили уйти из ОП, "потому что Офис уже в оборону становился: автоматы, бронежилеты, воевать готовились, отбиваться", сказал Арестович.

"Было очень смешно: Ермак же здоровый, на него бронежилет не налез. Он и так, и эдак... Потом говорит: "Ну ладно, буду без бронежилета". Охрана говорит: все, приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили... Это был момент, когда они на Оболонь проникли, – тогда их там тормознули", – поделился советник главы ОП.

По его словам, основное количество диверсантов "полезло на вторые-третьи сутки".

"Вечером в тот же день блокпосты вокруг Офиса вступили в бой с неизвестными, назовем это так. И мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Я и еще несколько человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать – на блокпостах отбились. И в этот момент президент говорит: "Я выйду на улицу, потому что там вкинули информационно, что мы сбежали", – рассказал Арестович.

Тогда Зеленский вышел в эфир из правительственного квартала, с ним были Ермак и его советник Михаил Подоляк, а также премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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