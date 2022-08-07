В Украине за время вторжения РФ задержали более 1,6 тыс. вероятных диверсантов – МВД

Он рассказал, что сотрудники уголовной полиции постоянно ведут противодиверсионную работу. По словам замминистра, правоохранители проверяют от 10 тыс. до 15 тыс. подозрительных лиц еженедельно.

"Во время этих проверок обнаруживаются десятки лиц, которых мы передаем преимущественно для дальнейшего выяснения обстоятельств в органы СБУ. За 164 дня войны на территории было разоблачено около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности. Я в своем Facebook часто пишу о корректировщиках и пособниках диверсантов. Могу отметить следующее: вступают в сотрудничество с россиянами наши граждане фактически за каких-то 5–10 тыс. грн. И за эти деньги они дают информацию о размещении военных объектов, блокпостов, информируют о местах прилета ракет. Измена родине за $300 – это почти как за 30 сребреников. И перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере", – добавил Енин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)