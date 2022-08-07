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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за время вторжения РФ задержали более 1,6 тыс. вероятных диверсантов – МВД

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Енин: Вступают в сотрудничество с россиянами наши граждане фактически за каких-то 5 10 тыс. грн
Енин: Вступают в сотрудничество с россиянами наши граждане фактически за каких-то 5–10 тыс. грн
Фото: mvs.gov.ua

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители разоблачили около 100 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1,6 тыс. человек. Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал утром 7 августа в эфире национального телемарафона, его комментарий обнародовали в YouTube министерства.

Он рассказал, что сотрудники уголовной полиции постоянно ведут противодиверсионную работу. По словам замминистра, правоохранители проверяют от 10 тыс. до 15 тыс. подозрительных лиц еженедельно.

"Во время этих проверок обнаруживаются десятки лиц, которых мы передаем преимущественно для дальнейшего выяснения обстоятельств в органы СБУ. За 164 дня войны на территории было разоблачено около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности. Я в своем Facebook часто пишу о корректировщиках и пособниках диверсантов. Могу отметить следующее: вступают в сотрудничество с россиянами наши граждане фактически за каких-то 5–10 тыс. грн. И за эти деньги они дают информацию о размещении военных объектов, блокпостов, информируют о местах прилета ракет. Измена родине за $300 – это почти как за 30 сребреников. И перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере", – добавил Енин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. С тех пор было разоблачено 160 ДРГ, сообщали в Службе безопасности Украины 8 июня.

15 июня Енин говорил, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская полиция задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, диверсанты, диверсия, правоохранители, война России против Украины, ракеты, Евгений Енин, сотрудничество
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