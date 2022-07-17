В Украине полицейские выявляют диверсантов с помощью искусственного интеллекта – Енин

"С развитием этой военной кампании менялся характер действий диверсионно-разведывательных групп. В начале мы все помним бой, который наши защитники дали диверсионно-разведывательной группе в районе [столичной станции] метро "Берестейская", мы помним попытки совершения террористических актов в Киеве, мы видели вылезающих из канализационных люков диверсантов", – сказал он.
По словам замглавы МВД, главным помощником полиции стало "гражданское население, проявлявшее и бдительность, и неравнодушие".
"С первых дней войны на наши горячие линии мы получили более 3 млн звонков, которые свидетельствовали о тех или иных подозрительных действиях и благодаря которым мы обнаружили тех или иных лиц, оказавшихся чужаками. В большинстве своем они поселились в квартиры за несколько недель или за месяц до начала широкомасштабной агрессии, вели себя нетипично, говорили с соответствующим акцентом, расспрашивали пути и так далее", – объяснил Енин.
Он рассказал, что правоохранители затем "обнаруживали большое количество и меток, и маршруты, нанесенные люминесцентной краской, ведущие к правительственному кварталу".
"Очевидно, что россияне рассчитывали взять Киев наскоком, совершить ту или иную террористическую акцию где-то в сердце Киева. Сегодня больше мы сталкиваемся с пособниками врага, корректирующими огонь, информирующими о передвижении военной техники или подразделений Вооруженных сил, и устанавливать таких диверсантов помогают и блокпосты, и комендантский час, и даже, скажем так, инструменты искусственного интеллекта, которые имеют на своих планшетах наши полицейские", – отметил Енин.
По его данным, Украина имеет "огромную фотобазу лиц, которые тем или иным образом связаны с Россией и оккупацией, с незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР", и все это дает свои плоды".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. С тех пор было разоблачено 160 ДРГ, сообщали в Службе безопасности Украины 8 июня.
15 июня Енин говорил, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская полиция задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.