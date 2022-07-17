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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине полицейские выявляют диверсантов с помощью искусственного интеллекта – Енин

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Енин сообщил, что украинцы позвонили по поводу подозрительных людей около 3 млн раз
Енин сообщил, что украинцы позвонили по поводу подозрительных людей около 3 млн раз
Фото: wikipedia.org

Характер действий в Украине российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) меняется. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 17 июля.

"С развитием этой военной кампании менялся характер действий диверсионно-разведывательных групп. В начале мы все помним бой, который наши защитники дали диверсионно-разведывательной группе в районе [столичной станции] метро "Берестейская", мы помним попытки совершения террористических актов в Киеве, мы видели вылезающих из канализационных люков диверсантов", – сказал он.

По словам замглавы МВД, главным помощником полиции стало "гражданское население, проявлявшее и бдительность, и неравнодушие".

"С первых дней войны на наши горячие линии мы получили более 3 млн звонков, которые свидетельствовали о тех или иных подозрительных действиях и благодаря которым мы обнаружили тех или иных лиц, оказавшихся чужаками. В большинстве своем они поселились в квартиры за несколько недель или за месяц до начала широкомасштабной агрессии, вели себя нетипично, говорили с соответствующим акцентом, расспрашивали пути и так далее", – объяснил Енин.

Он рассказал, что правоохранители затем "обнаруживали большое количество и меток, и маршруты, нанесенные люминесцентной краской, ведущие к правительственному кварталу".

"Очевидно, что россияне рассчитывали взять Киев наскоком, совершить ту или иную террористическую акцию где-то в сердце Киева. Сегодня больше мы сталкиваемся с пособниками врага, корректирующими огонь, информирующими о передвижении военной техники или подразделений Вооруженных сил, и устанавливать таких диверсантов помогают и блокпосты, и комендантский час, и даже, скажем так, инструменты искусственного интеллекта, которые имеют на своих планшетах наши полицейские", – отметил Енин.

По его данным, Украина имеет "огромную фотобазу лиц, которые тем или иным образом связаны с Россией и оккупацией, с незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР", и все это дает свои плоды".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. С тех пор было разоблачено 160 ДРГ, сообщали в Службе безопасности Украины 8 июня.

15 июня Енин говорил, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская полиция задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, полиция, оккупация, комендантский час, агрессия, диверсанты, диверсия, вторжение, блокпост, война России против Украины, Евгений Енин
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