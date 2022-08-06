Ким о $100 за информацию о корректировщиках: Большинство людей не берут деньги, некоторые хотят еще и доплатить, если мы диверсанта "примем"

5 августа в Николаеве, который регулярно обстреливается оккупантами, ввели комендантский час "отлова" коллаборантов и предателей Фото: Сєнкевич Online / Telegram

По его словам, всего на данный момент на выплаты потрачено $1000.

"Большинство просто отказывается от вознаграждений и говорит, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, которые хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта "примем", – сказал Ким.

Он отметил, что прецедентов, когда люди просто "стучат" на соседей из-за бытовых разногласий, не было.

"Бывают случаи, когда люди ошибаются. Например, человек настроен как-то "ватно", но этого никак не проявляет, а просто ходит и бубнит под нос. Но у нас есть аналитический центр, который все это пропускает через фильтр, и мы отрабатываем только тех, кто реально сдает координаты [для обстрелов] врагу", – подчеркнул глава ОВА.

Он уточнил, что благодаря этой инициативе удалось задержать уже четырех корректировщиков вражеского огня.

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18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.

20 июля Ким сообщал, что Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей, которые помогают российским оккупантам.

В 23.00 5 августа в городе ввели комендантский час. Он будет действовать до 5.00 8 августа.