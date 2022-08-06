Ким о $100 за информацию о корректировщиках: Большинство людей не берут деньги, некоторые хотят еще и доплатить, если мы диверсанта "примем"

По его словам, всего на данный момент на выплаты потрачено $1000.
"Большинство просто отказывается от вознаграждений и говорит, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, которые хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта "примем", – сказал Ким.
Он отметил, что прецедентов, когда люди просто "стучат" на соседей из-за бытовых разногласий, не было.
"Бывают случаи, когда люди ошибаются. Например, человек настроен как-то "ватно", но этого никак не проявляет, а просто ходит и бубнит под нос. Но у нас есть аналитический центр, который все это пропускает через фильтр, и мы отрабатываем только тех, кто реально сдает координаты [для обстрелов] врагу", – подчеркнул глава ОВА.
Он уточнил, что благодаря этой инициативе удалось задержать уже четырех корректировщиков вражеского огня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.
20 июля Ким сообщал, что Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей, которые помогают российским оккупантам.
В 23.00 5 августа в городе ввели комендантский час. Он будет действовать до 5.00 8 августа.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.
В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.
Из-за обстрела города днем 5 августа один человек погиб, 22 мирных жителя получили ранения.
По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.