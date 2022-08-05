"Честным людям переживать нечего". В Николаеве на трое суток вводят комендантский час

Комендантский час будет действовать в городе с 23.00 5 августа до 5.00 8 августа.
"Это означает, что действуют все ограничения, связанные с комендантским часом. Прошу запланировать объезд города через Вознесенск, все посты предупреждены. Кроме экстренных ситуаций – полиция вся предупреждена, если какие-то экстренные ситуации, мы будем сопровождать, во всех остальных случаях – нет. У нас три международных автобуса – они выедут, билеты не пропадут, полиция сопроводит", – сказал глава ОВА.
По его словам, разводка мостов в Николаеве не планируется.
"Честным людям переживать нечего. Берите только на всякий случай с собой документы. Выгулять собаку возле дома можно, с детьми во дворе тоже можно. Просто старайтесь находиться дома… Закупите воду и еду. Мы работаем по коллаборантам в том числе", – подчеркнул Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.
20 июля Ким сообщал, что Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей, которые помогают российским оккупантам.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.
В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.
По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.