"Честным людям переживать нечего". В Николаеве на трое суток вводят комендантский час

Комендантский час будет действовать в городе с 23.00 5 августа до 5.00 8 августа.

"Это означает, что действуют все ограничения, связанные с комендантским часом. Прошу запланировать объезд города через Вознесенск, все посты предупреждены. Кроме экстренных ситуаций – полиция вся предупреждена, если какие-то экстренные ситуации, мы будем сопровождать, во всех остальных случаях – нет. У нас три международных автобуса – они выедут, билеты не пропадут, полиция сопроводит", – сказал глава ОВА.

По его словам, разводка мостов в Николаеве не планируется.

"Честным людям переживать нечего. Берите только на всякий случай с собой документы. Выгулять собаку возле дома можно, с детьми во дворе тоже можно. Просто старайтесь находиться дома… Закупите воду и еду. Мы работаем по коллаборантам в том числе", – подчеркнул Ким.

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18 июля Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов по Николаевской области. Глава ОВА отмечал, что оккупанты платят корректировщикам "копейки" – от 1000 грн до 1500 грн.

20 июля Ким сообщал, что Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей, которые помогают российским оккупантам.