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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия собрала на юге Украины 25 тыс. военных, хочет окружить Николаев – СМИ

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Наступление и взятие Николаева необходимо оккупантам, если они планирует захват Одессы, отметила The Times
Наступление и взятие Николаева необходимо оккупантам, если они планирует захват Одессы, отметила The Times
Фото: Миколаївська міська рада / Facebook (иллюстративное)

Президент РФ Владимир Путин перебросил тысячи российских военных с Донбасса на юг Украины, чтобы предотвратить возможное поражение в регионе оккупантов, которые рассредоточены по двум берегам реки Днепр.

Об этом 5 августа написала The Times со ссылкой на данные украинской разведки.

Отмечается, что общая численность российских войск на юге Украины составляет более 25 тыс. солдат, включая девять группировок оккупантов численностью от 500 до 800 человек в каждой, переброшенных с Донецкой и Луганской областей.

Как указывает британское издание, из 25 тыс. российских военных 10 тыс. солдат находятся на правом берегу Днепра, к юго-востоку от Николаева, закрытую часть статьи The Times цитирует ТСН.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, оккупанты собрали группировку военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.

The Times подчеркивает, что наступление и взятие Николаева необходимо оккупантам, если они планирует захват Одессы.

Также, в случае успеха, за пределами досягаемости полученных Украиной РСЗО HIMARS оказались бы мосты через Днепр в Херсоне.

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

По словам Кима, оккупанты по состоянию на 5 августа контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Одесса, Николаев, Донбасс, захват, разведка, нападение, РСЗО, наступление, война России против Украины, президент, российские оккупанты, HIMARS, контрнаступление
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