В результате обстрела Николаева ранения получили 22 человека

"На данный момент уже 22 раненых", – написала она.

Один из пострадавших – 14-летний подросток – в момент атаки российских захватчиков находился у входа в церковь, он получил ранения в результате разрыва кассетных боеприпасов.

"Подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы", – отметила Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)