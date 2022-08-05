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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Николаев со стороны Херсона. Есть жертвы, среди пострадавших – 13-летний мальчик

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Сейчас на месте прилетов работают медики
Сейчас на месте прилетов работают медики
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты 5 августа обстреляли Николаев со стороны временно захваченного ими Херсона. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева", – написала Замазеева.

По ее словам, среди пострадавших – 13-летний мальчик. Сейчас на месте прилета работают медики.

"Что в головах военных преступников из России, которые бьют по гражданским кварталам, нам не понять никогда… Не поймем и не простим!" – подчеркнула Замазеева.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что площадь поражения огнем противника "очень велика".

"Повреждены частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы", – сообщил городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Анна Замазеева
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