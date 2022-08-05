Оккупанты обстреляли Николаев со стороны Херсона. Есть жертвы, среди пострадавших – 13-летний мальчик

Сейчас на месте прилетов работают медики Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева", – написала Замазеева.

По ее словам, среди пострадавших – 13-летний мальчик. Сейчас на месте прилета работают медики.

"Что в головах военных преступников из России, которые бьют по гражданским кварталам, нам не понять никогда… Не поймем и не простим!" – подчеркнула Замазеева.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что площадь поражения огнем противника "очень велика".

"Повреждены частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы", – сообщил городской голова.

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