В результате ночных ракетных ударов оккупантов по Николаеву тяжело ранены два человека – ОВА

"Около 3.30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате чего тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания", – говорится в сообщении.
Накануне 5 августа оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева, один человек погиб. Всего известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.