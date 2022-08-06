В результате ночных ракетных ударов оккупантов по Николаеву тяжело ранены два человека – ОВА

Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву около 3.30, отметили в ОВА Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook (архив)

"Около 3.30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате чего тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания", – говорится в сообщении.

Накануне 5 августа оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева, один человек погиб. Всего известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток.

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