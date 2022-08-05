Один погибший, больше 20 раненых, десятки поврежденных домов – последствия обстрелов Николаева 5 августа

"Один человек погиб. Это 42-летний мужчина, у которого были черепно-мозговая открытая травма и множественные ранения конечностей и туловища. Сейчас двое пострадавших находятся в реанимации, еще одного оперируют", – написал он.

Всего известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток.

Мэр добавил, что поврежден 21 частный дом – попадания осколков боеприпасов в крыши, выбитые окна, изуродованные фасады. В четырех из них произошли пожары.

Также в пяти многоэтажках выбиты окна. Повреждены здания двух частных предприятий.

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