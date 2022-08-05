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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Один погибший, больше 20 раненых, десятки поврежденных домов – последствия обстрелов Николаева 5 августа

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Оккупанты обстреливают Николаев практически ежедневно
Оккупанты обстреливают Николаев практически ежедневно
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Telegram

В результате сегодняшних обстрелов Корабельного района Николаева один человек погиб. Об этом вечером сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Один человек погиб. Это 42-летний мужчина, у которого были черепно-мозговая открытая травма и множественные ранения конечностей и туловища. Сейчас двое пострадавших находятся в реанимации, еще одного оперируют", – написал он.

Всего известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток. 

Мэр добавил, что поврежден 21 частный дом – попадания осколков боеприпасов в крыши, выбитые окна, изуродованные фасады. В четырех из них произошли пожары.

Также в пяти многоэтажках выбиты окна. Повреждены здания двух частных предприятий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.

1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: пожар, Николаев, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Александр Сенкевич, погибшие, дом
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