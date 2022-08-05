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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Николаева повреждены дома, произошел пожар на открытой территории – Ким

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Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев
Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты в ночь на 5 августа обстреляли Корабельный район Николаева. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Ночью и с утра 5 августа враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг. Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – написал Ким.

Он сообщил также, что, согласно предварительной информации военной комендатуры обороны Николаева, Корабельный район обстреливали кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня, а утром – из ствольной дальнобойной артиллерии "Пион".

Также 4 августа в результате обстрелов села Парутино Куцурубской общины ранения получили три человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким
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