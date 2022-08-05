В результате обстрелов Николаева повреждены дома, произошел пожар на открытой территории – Ким

Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

"Ночью и с утра 5 августа враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг. Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", – написал Ким.

Он сообщил также, что, согласно предварительной информации военной комендатуры обороны Николаева, Корабельный район обстреливали кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня, а утром – из ствольной дальнобойной артиллерии "Пион".

Также 4 августа в результате обстрелов села Парутино Куцурубской общины ранения получили три человека.

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