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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области оккупированными остаются 5% населенных пунктов – ОВА

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Основные боевые действия идут на территории Херсонской области, отметил Ким
Основные боевые действия идут на территории Херсонской области, отметил Ким
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области.

Об этом 5 августа в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, его цитирует УНН.

"У нас примерно оккупировано 5% не территорий, а населенных пунктов. Это южнее, чем Снигиревка, и сама Снигиревка, а основные боевые действия идут на территории Херсонской области. Это южный фронт, назовем его так", – сказал Ким.

7 апреля он говорил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Николаевская область, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, контрнаступление
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