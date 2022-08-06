В Николаевской области оккупированными остаются 5% населенных пунктов – ОВА

Об этом 5 августа в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, его цитирует УНН.

"У нас примерно оккупировано 5% не территорий, а населенных пунктов. Это южнее, чем Снигиревка, и сама Снигиревка, а основные боевые действия идут на территории Херсонской области. Это южный фронт, назовем его так", – сказал Ким.

7 апреля он говорил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

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