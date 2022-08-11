Арестович: Я верил, что западные области устоят. А то, что нам в Офисе президента конец, я не сомневался ни секунды. Киеву я давал недели две уличных боев

Арестович о войне против РФ: Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним Фото: Олексій Арестович / Facebook

Арестович рассказал, что когда выходил на брифинг о войне в первый день, то был уверен, что его расстреляют за это в течение 12 часов.

Гордон спросил у советника главы ОПУ, понимал ли он, что в течение 12 часов Украине конец.

"Украине – не знаю. Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним, будет какое-то сопротивление – это зависит от Запада. А то, что нам в офисе конец, я не сомневался ни секунды вообще", – ответил Арестович.

Он добавил, что верил "где-то в две недели уличных боев" в Киеве.

"Но потом, думал, Киев захватят все-таки. Слишком соотношение сил было не в нашу пользу. Абсолютно не в нашу. Ну, могу сказать, где-то один к 20. Поэтому это технически невозможно с военной точки зрения. Если бы они правильно действовали... Они же идиотами оказались, слава Богу. Они – идиотами, а мы – молодцами. Секрет", – подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, о том, что россияне нападут, он знал еще в октябре 2021 года, а о времени вторжения оккупантов – "дня за три уже точно".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)