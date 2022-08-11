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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Я верил, что западные области устоят. А то, что нам в Офисе президента конец, я не сомневался ни секунды. Киеву я давал недели две уличных боев

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Арестович о войне против РФ: Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним
Арестович о войне против РФ: Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не верил, что Киев выстоит после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Арестович рассказал, что когда выходил на брифинг о войне в первый день, то был уверен, что его расстреляют за это в течение 12 часов.

Гордон спросил у советника главы ОПУ, понимал ли он, что в течение 12 часов Украине конец.

"Украине – не знаю. Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним, будет какое-то сопротивление – это зависит от Запада. А то, что нам в офисе конец, я не сомневался ни секунды вообще", – ответил Арестович.

Он добавил, что верил "где-то в две недели уличных боев" в Киеве.

"Но потом, думал, Киев захватят все-таки. Слишком соотношение сил было не в нашу пользу. Абсолютно не в нашу. Ну, могу сказать, где-то один к 20. Поэтому это технически невозможно с военной точки зрения. Если бы они правильно действовали... Они же идиотами оказались, слава Богу. Они – идиотами, а мы – молодцами. Секрет", – подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, о том, что россияне нападут, он знал еще в октябре 2021 года, а о времени вторжения оккупантов – "дня за три уже точно".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

По состоянию на 10 августа российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в 2014 году РФ оккупировала Крымский полуостров.

Украинские военные перешли в контрнаступление на харьковском направлении и на юге страны.

ВСУ уже освободили от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, захват, нападение, вторжение, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, интервью, Офис президента Украины
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