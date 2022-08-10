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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: С конца октября я точно знал, что Россия нападет. У россиян тогда было два плана

 
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Около 5.00 24 февраля вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока
Около 5.00 24 февраля вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока
Фото: EPA

Российские оккупационные войска должны были быть готовыми к вторжению в Украину уже в конце декабря 2021 года, но не успели.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

Гордон спросил Арестовича, когда он понял, что полномасштабное вторжение России в Украину неизбежно.

"Конец октября. Я 100% знал, что нападут. Уже был известен первый срок готовности. Это было 26 декабря. Они должны были быть готовы на католическое Рождество. Но они не успели в силу российского разгильдяйства. Вторая дата была 12 января. Не успели", – рассказал советник главы ОПУ.

Следующая дата готовности у оккупантов была 16 февраля, подчеркнул Арестович.

"Они целый месяц дали на подготовку, решили усилить. Тогда Росгвардию начали перебрасывать интенсивно. До этого ее не было. У них было два плана. Первый: считалось, что армия сейчас зайдет, за месяц разгром [украинской армии] или чуть меньше. А Росгвардия потом приедет. Они накинули ее, сюда привезли на границу. 16-го не успели, – отметил советник Андрея Ермака. – А китайцы запретили. 12-го февраля Олимпиада началась. Китайцы сказали "нет" – "не портьте Олимпиаду", да".

Потом 20 февраля было закрытие зимней Олимпиады 2022 в Пекине, продолжил Арестович – "22-го должны были нападать".

"Но 23-е февраля как бы [в РФ – День защитника отечества]. Они его отпраздновали – 24-го с утра нападают", – сказал советник главы ОПУ. 

По словам Арестовича, о том, что россияне нападут в 5.00 24 февраля он "железно" знал "дня за три уже точно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

По состоянию на 10 августа, российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. 

Украинские военные перешли в контрнаступление на харьковском направлении и на юге страны.

ВСУ уже освободили от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Рождество, Китай, армия, Пекин, нападение, Олимпиада, вторжение, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, Росгвардия, интервью, Офис президента Украины
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