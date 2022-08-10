Арестович: С конца октября я точно знал, что Россия нападет. У россиян тогда было два плана

Около 5.00 24 февраля вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока Фото: EPA

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

Гордон спросил Арестовича, когда он понял, что полномасштабное вторжение России в Украину неизбежно.

"Конец октября. Я 100% знал, что нападут. Уже был известен первый срок готовности. Это было 26 декабря. Они должны были быть готовы на католическое Рождество. Но они не успели в силу российского разгильдяйства. Вторая дата была 12 января. Не успели", – рассказал советник главы ОПУ.

Следующая дата готовности у оккупантов была 16 февраля, подчеркнул Арестович.

"Они целый месяц дали на подготовку, решили усилить. Тогда Росгвардию начали перебрасывать интенсивно. До этого ее не было. У них было два плана. Первый: считалось, что армия сейчас зайдет, за месяц разгром [украинской армии] или чуть меньше. А Росгвардия потом приедет. Они накинули ее, сюда привезли на границу. 16-го не успели, – отметил советник Андрея Ермака. – А китайцы запретили. 12-го февраля Олимпиада началась. Китайцы сказали "нет" – "не портьте Олимпиаду", да".

Потом 20 февраля было закрытие зимней Олимпиады 2022 в Пекине, продолжил Арестович – "22-го должны были нападать".

"Но 23-е февраля как бы [в РФ – День защитника отечества]. Они его отпраздновали – 24-го с утра нападают", – сказал советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, о том, что россияне нападут в 5.00 24 февраля он "железно" знал "дня за три уже точно".

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