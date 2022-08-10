Арестович: С конца октября я точно знал, что Россия нападет. У россиян тогда было два плана

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
Гордон спросил Арестовича, когда он понял, что полномасштабное вторжение России в Украину неизбежно.
"Конец октября. Я 100% знал, что нападут. Уже был известен первый срок готовности. Это было 26 декабря. Они должны были быть готовы на католическое Рождество. Но они не успели в силу российского разгильдяйства. Вторая дата была 12 января. Не успели", – рассказал советник главы ОПУ.
Следующая дата готовности у оккупантов была 16 февраля, подчеркнул Арестович.
"Они целый месяц дали на подготовку, решили усилить. Тогда Росгвардию начали перебрасывать интенсивно. До этого ее не было. У них было два плана. Первый: считалось, что армия сейчас зайдет, за месяц разгром [украинской армии] или чуть меньше. А Росгвардия потом приедет. Они накинули ее, сюда привезли на границу. 16-го не успели, – отметил советник Андрея Ермака. – А китайцы запретили. 12-го февраля Олимпиада началась. Китайцы сказали "нет" – "не портьте Олимпиаду", да".
Потом 20 февраля было закрытие зимней Олимпиады 2022 в Пекине, продолжил Арестович – "22-го должны были нападать".
"Но 23-е февраля как бы [в РФ – День защитника отечества]. Они его отпраздновали – 24-го с утра нападают", – сказал советник главы ОПУ.
По словам Арестовича, о том, что россияне нападут в 5.00 24 февраля он "железно" знал "дня за три уже точно".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
По состоянию на 10 августа, российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Украинские военные перешли в контрнаступление на харьковском направлении и на юге страны.
ВСУ уже освободили от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.