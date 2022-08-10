Арестович: Это впервые прозвучит в медийном пространстве: украинская и западные разведки разошлись только в сценарии вторжения РФ. Наиболее полный план дал Буданов

По словам Арестовича, он в конце октября понял, что вторжение РФ в Украину произойдет.
"То, что вы сейчас услышите, – это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве. Я, считайте, для вас приберегал. Наши разведки по-разному оценивали вероятность вторжения. Все сошлись на том, что будет обострение. Сценарии разошлись. Это был еще сентябрь. Даже не сентябрь – это был еще апрель, когда первый раз [российские] войска собирали [у украинской границы]. Разошлись мнения: одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И наиболее полный дал Буданов. Буданов знал все. Военная разведка Украины на очень высоком уровне сейчас. И была до войны. Он дал полный расклад со всеми сценариями. И дал больше, чем дали западные разведки. Если вы помните, он с президентом ездил в Вашингтон (Буданов был с визитом в США в ноябре. – "ГОРДОН"). Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда было в медийном пространстве "рассогласование" американских и наших данных. Так вот, Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию", – сказал Арестович.
Он отметил, что информация, которую предоставил Буданов, основывалась в том числе и на данных от партнеров Украины.
"Но у него было больше, он давал ее более комплексно. Если вы помните, смеялись все над картой, которую он дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло. "Примитивные стрелочки, – говорили. – Это все очень смешно". Вот посмеялись все дружно", – заявил советник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о втакой возможности.
Буданов в ноябре 2021 года заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года. Он заявлял, что атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь". Он также говорил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков возможной атаки России "почти такие же".
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации".
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В июне 2022 года Байден заявлял, что Зеленский проигнорировал предупреждения о вторжение РФ в Украину. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он добавил, что Украина просила партнеров ввести превентивные санкции против РФ.