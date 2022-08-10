Арестович: Это впервые прозвучит в медийном пространстве: украинская и западные разведки разошлись только в сценарии вторжения РФ. Наиболее полный план дал Буданов

Арестович: Если вы помните, смеялись все над картой, которую Буданов дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло Фото: Офіс Президента України / YouTube

По словам Арестовича, он в конце октября понял, что вторжение РФ в Украину произойдет.

"То, что вы сейчас услышите, – это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве. Я, считайте, для вас приберегал. Наши разведки по-разному оценивали вероятность вторжения. Все сошлись на том, что будет обострение. Сценарии разошлись. Это был еще сентябрь. Даже не сентябрь – это был еще апрель, когда первый раз [российские] войска собирали [у украинской границы]. Разошлись мнения: одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И наиболее полный дал Буданов. Буданов знал все. Военная разведка Украины на очень высоком уровне сейчас. И была до войны. Он дал полный расклад со всеми сценариями. И дал больше, чем дали западные разведки. Если вы помните, он с президентом ездил в Вашингтон (Буданов был с визитом в США в ноябре. – "ГОРДОН"). Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда было в медийном пространстве "рассогласование" американских и наших данных. Так вот, Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию", – сказал Арестович.

Он отметил, что информация, которую предоставил Буданов, основывалась в том числе и на данных от партнеров Украины.

"Но у него было больше, он давал ее более комплексно. Если вы помните, смеялись все над картой, которую он дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло. "Примитивные стрелочки, – говорили. – Это все очень смешно". Вот посмеялись все дружно", – заявил советник.

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