ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Это впервые прозвучит в медийном пространстве: украинская и западные разведки разошлись только в сценарии вторжения РФ. Наиболее полный план дал Буданов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Если вы помните, смеялись все над картой, которую Буданов дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло
Арестович: Если вы помните, смеялись все над картой, которую Буданов дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло
Фото: Офіс Президента України / YouTube

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов перед полномасштабным вторжением России в Украину дал наиболее полный сценарий этого нападения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По словам Арестовича, он в конце октября понял, что вторжение РФ в Украину произойдет.

"То, что вы сейчас услышите, – это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве. Я, считайте, для вас приберегал. Наши разведки по-разному оценивали вероятность вторжения. Все сошлись на том, что будет обострение. Сценарии разошлись. Это был еще сентябрь. Даже не сентябрь – это был еще апрель, когда первый раз [российские] войска собирали [у украинской границы]. Разошлись мнения: одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И наиболее полный дал Буданов. Буданов знал все. Военная разведка Украины на очень высоком уровне сейчас. И была до войны. Он дал полный расклад со всеми сценариями. И дал больше, чем дали западные разведки. Если вы помните, он с президентом ездил в Вашингтон (Буданов был с визитом в США в ноябре. – "ГОРДОН"). Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда было в медийном пространстве "рассогласование" американских и наших данных. Так вот, Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию", – сказал Арестович.

Он отметил, что информация, которую предоставил Буданов, основывалась в том числе и на данных от партнеров Украины.

"Но у него было больше, он давал ее более комплексно. Если вы помните, смеялись все над картой, которую он дал в конце октября. Но ровно то же самое и произошло. "Примитивные стрелочки, – говорили. – Это все очень смешно". Вот посмеялись все дружно", – заявил советник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о втакой возможности.

Буданов в ноябре 2021 года заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года. Он заявлял, что атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь". Он также говорил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков возможной атаки России "почти такие же".

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

В июне 2022 года Байден заявлял, что Зеленский проигнорировал предупреждения о вторжение РФ в Украину. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он добавил, что Украина просила партнеров ввести превентивные санкции против РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, разведка, Алексей Арестович, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (324963)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (147026)
3
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (110928)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (94592)
5
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (93003)
6
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (81648)
7
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (75694)
8
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (28558)
 
 
 
 