Зеленский назначил Буданова главой Комитета по разведке при президенте

"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте Украины", – сказал Зеленский.
Среди других кадровых перестановок – президент уволил Григория Галагана с должности командующего Силами спецопераций и назначил на этот пост Виктора Хоренко.
Галагана назначили первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ".
Ранее Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко. 25 июля его уволили с этого поста и должности первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины. В Офисе президента объяснили такое решение проблемами Демченко со здоровьем.