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Зеленский назначил Буданова главой Комитета по разведке при президенте

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Буданов возглавил Комитет по разведке при президенте Украины
Буданов возглавил Комитет по разведке при президенте Украины
Фото: president.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по делам разведки при президенте. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении по итогам 25 июля.

"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте Украины", – сказал Зеленский.

Среди других кадровых перестановок – президент уволил Григория Галагана с должности командующего Силами спецопераций и назначил на этот пост Виктора Хоренко.

Галагана назначили первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ".

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Ранее Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко. 25 июля его уволили с этого поста и должности первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины. В Офисе президента объяснили такое решение проблемами Демченко со здоровьем.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, разведка, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
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