Зеленский назначил Буданова главой Комитета по разведке при президенте

"Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте Украины", – сказал Зеленский.

Среди других кадровых перестановок – президент уволил Григория Галагана с должности командующего Силами спецопераций и назначил на этот пост Виктора Хоренко.

Галагана назначили первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ".

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Видео: Офіс Президента України / YouTube