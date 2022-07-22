Буданов оценил вероятность наступления России на Одессу в будущем

"Напомню вам старую пословицу: "Дурень думкою багатіє". Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет – покажет время. Как я говорил ранее, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы будем восстанавливать нашу территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего другого не будет. Россия будет пытаться предпринимать свои действия, это абсолютно нормально. Это страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно, но ничего у них не получится", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 июля американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на данные четырех действующих и бывших западных чиновников, сообщил, что в начале 2023 года Россия может попытаться начать еще одно масштабное наступление и предпринять попытку захватить Одессу.
Однако по оценке советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, для России невозможно захватить Одессу.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Сейчас российские оккупанты удерживают около 20% территории Украины. Из-за оккупации части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей Украина временно потеряла выход к Азовском морю. В Министерстве обороны Украины считают, что Россия хочет отрезать Украину от двух морей – Азовского и Черного. До полномасштабной войны около 70–75% украинского экспорта приходилось на морские порты, в частности, через порты, которые сейчас заблокированы, Украина отправляла за границу более 80% агропродукции.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины убеждены, что Россия до сих пор хочет захватить Киев (в конце марта – начале апреля оккупанты отступили от северных регионов, в том числе от Киева) и провести смену власти в Украине.