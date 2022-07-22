Буданов оценил вероятность наступления России на Одессу в будущем

"Напомню вам старую пословицу: "Дурень думкою багатіє". Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет – покажет время. Как я говорил ранее, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы будем восстанавливать нашу территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего другого не будет. Россия будет пытаться предпринимать свои действия, это абсолютно нормально. Это страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно, но ничего у них не получится", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 июля американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на данные четырех действующих и бывших западных чиновников, сообщил, что в начале 2023 года Россия может попытаться начать еще одно масштабное наступление и предпринять попытку захватить Одессу.

Однако по оценке советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, для России невозможно захватить Одессу.