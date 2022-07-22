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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на ее территории

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Буданов: Я поддерживаю стремления Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории
Буданов: Я поддерживаю стремления Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории
Фото: gur.gov.ua

Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупационных войск на ее территории. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 июля в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "1+1".

"Я поддерживаю стремления Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", – сказал он.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили – случаи неразрешения въезда были, но речь не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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