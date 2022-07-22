В непризнанном Приднестровье заявили о желании войти в состав РФ, в Госдуме уже рассуждают о сроках

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя его заявление, сказал "РИА Новости", что слова Игнатьева "нужно рассматривать всерьез".

"Предложение Приднестровья о присоединении к России – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе", – заявил он, аргументировав свою точку зрения тем, что там живут "русскоязычные люди, близкие по духу" россиянам.

По его мнению, Приднестровье – "анклав" Молдовы, который "не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент".

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на эти высказывания.

"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении ведомства, предоставленном NewsMaker 22 июля.