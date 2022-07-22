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В непризнанном Приднестровье заявили о желании войти в состав РФ, в Госдуме уже рассуждают о сроках

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В Госдуме назвали "направлением в ближайшей перспективе" присоединение Приднестровья к РФ
В Госдуме назвали "направлением в ближайшей перспективе" присоединение Приднестровья к РФ
Фото: depositphotos.com

"Министр иностранных дел" так называемой "Приднестровской молдавской республики" Виталий Игнатьев в интервью пропагандистам российского "РИА Новости" 22 июля заявил о желании "ПМР" добиваться независимости от Молдовы и вхождения в состав России.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя его заявление, сказал "РИА Новости", что слова Игнатьева "нужно рассматривать всерьез". 

"Предложение Приднестровья о присоединении к России – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе", – заявил он, аргументировав свою точку зрения тем, что там живут "русскоязычные люди, близкие по духу" россиянам. 

По его мнению, Приднестровье – "анклав" Молдовы, который "не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент". 

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на эти высказывания. 

"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении ведомства, предоставленном NewsMaker 22 июля. 

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили – случаи неразрешения въезда были, но речь не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, Госдума, миротворцы, вторжение, МИД Молдовы, Дмитрий Белик, присоединение
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