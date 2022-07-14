"Мотыгами – против самолетов?" Санду настаивает на перевооружении армии Молдовы на случай нападения России

"Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать, отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами – против самолетов?" – задала Санду риторический вопрос.
Президент отметила, что правительство обязано обеспечивать защиту граждан страны, но армия Молдовы сейчас не сможет этого сделать, "если случится такая же трагедия, как в Украине".
Она подчеркнула, что Молдова не хочет ни на кого нападать и не хочет, чтобы кто-то втягивал государство в войну. Однако российскую агрессивную политику она назвала "реальностью, к которой нужно готовиться".
Президент Молдовы подчеркнула, что будет делать все, чтобы в стране был мир.
"До сих пор нам это удавалось и, я надеюсь, удастся и дальше. Это правда, что это зависит не от нас. Это зависит от сопротивления Украины, и мы должны сказать, что Украина очень смелая", – отметила она.
Санду в конце апреля признала, что власти Молдовы не уделяли достаточно внимания развитию армии и теперь у страны нет необходимой военной защиты, а вооруженные силы находятся в упадке.
Санду стала президентом Молдовы в декабре 2020 года, победив на выборах тогдашнего президента страны Игоря Додона, которого считают пророссийским политиком.
Согласно рейтингу Global Fire Power 2022, армия Молдовы занимает 94-е место в мире среди 142 стран, чьи вооруженные силы оценивает сайт. По данным Global Fire Power, в составе сухопутных войск Молдовы 6 тыс. действующих военнослужащих, 12 тыс. резервистов. У страны нет военных кораблей, есть один транспортный военный самолет и два десятка вертолетов, четыре из которых – штурмовики. Также в распоряжении военных Молдовы 10 танков, 381 бронемашина, 25 ракетных установок, девять самоходных орудий и 69 пушек.
В связи с напряженностью в Приднестровье, которая началась на фоне войны России против Украины, Санду 26 апреля созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 июня во время визита в Киев Санду заявила: Молдова делает все, чтобы Приднестровье не представляло угрозы для Украины.