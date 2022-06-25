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Угрозы Москвы в адрес Молдовы свидетельствуют о слабости России – Кулеба

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Кулеба: Угрозы все, что осталось России после десятилетий провальной политики
Кулеба: Угрозы – все, что осталось России после десятилетий провальной политики
Фото: ЕРА

Украина поддерживает Молдову, в адрес которой Россия озвучивает свои угрозы. Об этом 25 июня заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, которые звучат из Москвы. Угрозы другим государствам – это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", – написал он.

Контекст:

2 июня парламент Молдовы принял во втором чтении закон о борьбе с дезинформацией и распространением ложной информации в медиапространстве. Под запрет попали в том числе российские телепрограммы, которые "оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть". 18 июня президент Молдовы Майя Санду подписала этот закон.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 23 июня, что в Молдове "пытаются предпринять такую же отмену всего русского", как и в Украине.

Санду 24 июня прокомментировала заявление Лаврова так: "Этот закон – суверенное решение парламента и аппарата президента нашей страны. Этот закон был необходим, чтобы бороться с дезинформацией. Мы боремся и будет делать это и в дальнейшем, чтобы обеспечить объективное информационное пространство и чтобы граждане могли анализировать факты на основе объективной информации, а не пропаганды и недостоверных источников".

Теги: Россия, Молдова, пропаганда, МИД России, агрессия, угрозы, Дмитрий Кулеба, политика, Майя Санду, дезинформация
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