МИД РФ обвинил Молдову в задержании российских войск, направлявшихся в Приднестровье. Кишинев ответил

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на обвинения России и напомнило, что Кишинев настаивает на выводе российских войск Фото: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova / Facebook

Об этом он заявил на круглом столе в Совете Федерации РФ, посвященном 30-летию "миротворческой миссии" России в регионе, пишет ТАСС.

Полищук назвал эту миссию "одной из самых успешных в международной практике миротворчества", но признал, что сейчас переговорный процесс в формате "5+2" (участвуют представители Молдовы и Приднестровья, посредники от ОБСЕ, РФ и Украины, а также наблюдатели от Евросоюза и США) приостановлен.

Он настаивает, что миссия россиян в Приднестровье должна продолжаться, хотя президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны.

Полищук сказал, что в аэропорту Кишинева "без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента". Москва это расценивает как недружественные действия, заявил он.

В министерстве иностранных дел Молдовы ответили 21 июля, что "ротация российских военнослужащих в составе миротворческого контингента проводится в соответствии с механизмом, созданным с целью исключения рисков и обеспечения согласованного перемещения личного состава контингента".

Молдова отвергает обвинения россиян, сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

"Случаи неразрешения въезда отдельных российских военнослужащих были связаны с несоответствием критериям, установленным в механизме. Так, не были допущены офицеры так называемой оперативной группы российских войск – формирования, незаконно находящегося на территории нашей страны и нарушающего статус нейтралитета", – подчеркнули в МИД.

Министерство подтвердило позицию властей Молдовы о необходимости "безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из страны".