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МИД РФ обвинил Молдову в задержании российских войск, направлявшихся в Приднестровье. Кишинев ответил

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Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на обвинения России и напомнило, что Кишинев настаивает на выводе российских войск
Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на обвинения России и напомнило, что Кишинев настаивает на выводе российских войск
Фото: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova / Facebook

21 июля директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук обвинил Кишинев в задержании российских военных, которые направлялись в Приднестровье Молдавской Республики.

Об  этом он заявил на круглом столе в Совете Федерации РФ, посвященном 30-летию "миротворческой миссии" России в регионе, пишет ТАСС

Полищук назвал эту миссию "одной из самых успешных в международной практике миротворчества", но признал, что сейчас переговорный процесс в формате "5+2" (участвуют представители Молдовы и Приднестровья, посредники от ОБСЕ, РФ и Украины, а также наблюдатели от Евросоюза и США) приостановлен.

Он настаивает, что миссия россиян в Приднестровье должна продолжаться, хотя президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 

Полищук сказал, что в аэропорту Кишинева "без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента". Москва это расценивает как недружественные действия, заявил он. 

В министерстве иностранных дел Молдовы ответили 21 июля, что "ротация российских военнослужащих в составе миротворческого контингента проводится в соответствии с механизмом, созданным с целью исключения рисков и обеспечения согласованного перемещения личного состава контингента". 

Молдова отвергает обвинения россиян, сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД. 

"Случаи неразрешения въезда отдельных российских военнослужащих были связаны с несоответствием критериям, установленным в механизме. Так, не были допущены офицеры так называемой оперативной группы российских войск – формирования, незаконно находящегося на территории нашей страны и нарушающего статус нейтралитета", – подчеркнули в МИД.

Министерство подтвердило позицию властей Молдовы о необходимости "безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из страны". 

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы"ТАСС писало, что в Приднестровье находится около 1 тыс. российских солдат и офицеров. "Европейская правда" сообщала, что также там есть незаконные военные формирования, их численность оценивается в 7–8 тыс. человек. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, военные, переговоры, боеприпасы, миротворцы, Кишинев, ротация, суверенитет, войска
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