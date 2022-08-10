Арестович: РФ приняла решение вторгаться в Украину в июле 2005 года. Их напугал жутко Майдан

"Они решение вторгаться приняли в июле 2005 года. Их жутко напугал Майдан, – сказал советник главы ОПУ. – Мы с [Дмитрием] Корчинским съездили в феврале 2005-го в Москву, поговорили об этом, узнали об этом. Я честно написал докладную записку. Я тогда был офицером [Главного управления разведки Минобороны Украины] ГУР действующим. Ее благополучно кинули в стол, никому она не была интересна. И в июле 2005-го где-то [россияне] приняли доктрину на поглощение Украины. И дальше пошло".
По словам Арестовича, россияне перехватили стратегические области экономики Украины, поставили страну в зависимость от белорусского и российского топлива, разрушив при этом украинские НПЗ.
"То же самое с банковской системой. Все крупные массивы экономики… Либо контрольный пакет, либо серьезное присутствие. Заагентуривали высшее руководство. То же самое – медиа, то же самое – дипломатия. Силовики все были насквозь пронизаны. Они и сейчас пронизаны. Вопрос работы контрразведки. Поэтому они очень основательно подготовились", – отметил советник главы ОПУ.
Все понятно, продолжил Арестович, стало во время Майдана, когда началась военная агрессия РФ против Украины.
"Министр обороны – гражданин России, [председатель СБУ]. И глава МВД – гражданин России. Это уникальнейшая операция... Не было в мировой военной истории (я неплохо ее знаю) ситуации, когда такая комплексная операция была проведена и реализована в отношении какой-то страны… Мы лежали просто как котлета у них. Крути с любой стороны, отрезай и ешь – без вопросов", – подчеркнул он.
По мнению Арестовича, признаком наступательной доктрины РФ стало возрождение ею инженерно-понтонных частей – бригад и отдельных батальонов после "мюнхенской речи" президента России Владимира Путина в 2007 году.
"И первое, куда он кинул, – это белорусское и украинское направления", – указал советник главы ОПУ.
В 2005 году Арестович вступил в партию "Братство" Корчинского, со временем стал его замом и активно выступал против Оранжевой революции. Глава партии и его зам ездили в Москву на конференцию "Евразийского движения" одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина, где Арестович заявил, что россияне недооценивают "степень опасности угрозы "оранжевой чумы".
В 2008 году политический курс Арестовича резко сменился, и они с Корчинским уже рассказывали о "стратегии обороны Крыма" от российских захватчиков.
В январе 2019 года Арестович в интервью журналисту Роману Скрыпину заявил, что поездки в Россию на конференцию Дугина были попытками вблизи изучить врага.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".