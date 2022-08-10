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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: РФ приняла решение вторгаться в Украину в июле 2005 года. Их напугал жутко Майдан

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Признаком наступательной доктрины РФ стало возрождение ею инженерно-понтонных частей, отметил Арестович
Признаком наступательной доктрины РФ стало возрождение ею инженерно-понтонных частей, отметил Арестович
Фото: president.gov.ua

В России приняли доктрину по поглощению Украины еще в июле 2005 года. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Они решение вторгаться приняли в июле 2005 года. Их жутко напугал Майдан, – сказал советник главы ОПУ. – Мы с [Дмитрием] Корчинским съездили в феврале 2005-го в Москву, поговорили об этом, узнали об этом. Я честно написал докладную записку. Я тогда был офицером [Главного управления разведки Минобороны Украины] ГУР действующим. Ее благополучно кинули в стол, никому она не была интересна. И в июле 2005-го где-то [россияне] приняли доктрину на поглощение Украины. И дальше пошло".

По словам Арестовича, россияне перехватили стратегические области экономики Украины, поставили страну в зависимость от белорусского и российского топлива, разрушив при этом украинские НПЗ.

"То же самое с банковской системой. Все крупные массивы экономики… Либо контрольный пакет, либо серьезное присутствие. Заагентуривали высшее руководство. То же самое – медиа, то же самое – дипломатия. Силовики все были насквозь пронизаны. Они и сейчас пронизаны. Вопрос работы контрразведки. Поэтому они очень основательно подготовились", – отметил советник главы ОПУ.

Все понятно, продолжил Арестович, стало во время Майдана, когда началась военная агрессия РФ против Украины.

"Министр обороны – гражданин России, [председатель СБУ]. И глава МВД – гражданин России. Это уникальнейшая операция... Не было в мировой военной истории (я неплохо ее знаю) ситуации, когда такая комплексная операция была проведена и реализована в отношении какой-то страны… Мы лежали просто как котлета у них. Крути с любой стороны, отрезай и ешь – без вопросов", – подчеркнул он.

По мнению Арестовича, признаком наступательной доктрины РФ стало возрождение ею инженерно-понтонных частей – бригад и отдельных батальонов после "мюнхенской речи" президента России Владимира Путина в 2007 году.

"И первое, куда он кинул, – это белорусское и украинское направления", – указал советник главы ОПУ.

В 2005 году Арестович вступил в партию "Братство" Корчинского, со временем стал его замом и активно выступал против Оранжевой революции. Глава партии и его зам ездили в Москву на конференцию "Евразийского движения" одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина, где Арестович заявил, что россияне недооценивают "степень опасности угрозы "оранжевой чумы".

В 2008 году политический курс Арестовича резко сменился, и они с Корчинским уже рассказывали о "стратегии обороны Крыма" от российских захватчиков.

В январе 2019 года Арестович в интервью журналисту Роману Скрыпину заявил, что поездки в Россию на конференцию Дугина были попытками вблизи изучить врага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Дмитрий Корчинский, экономика, Майдан, разведка, агрессия, революция, угрозы, вторжение, Алексей Арестович, советник, наступление, война России против Украины, активы, интервью, Офис президента Украины, силовики
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