Кличко: Если бы не было Майдана, Украина была бы в ключе большой российской империи и войны бы не было

Интервью записывали в ходе прогулки по Киеву, подходя к Майдану Незалежности, журналист отметил, что это знаковое место для каждого украинца, но для Кличко – особенно.
"Вот здесь справа стояла сцена, на которую ты выходил практически каждый день, провозглашал речи. Ты был лидером Майдана. Сейчас приходится слышать, что если бы не было Майдана, то Путин бы не пошел на Украину войной", – сказал он, обращаясь к Кличко.
"100%. Не пошел бы, – отреагировал мэр. – Если бы не было Майдана, то Украина была бы в ключе большой российской империи. И войны бы не было. Ну зачем же воевать против себя? Мы же знаем причины Майдана: полное нежелание подписать ассоциацию с Европейским союзом".
Кличко подчеркнул, что у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича было "четкое задание – союз с Российской Федерацией и никакой евроинтеграции".
"В Европу мы не идем". Хотя когда его президентом избирали, были у него совершенно другие обещания", – продолжил мэр столицы.
Кличко отметил, что не вспоминает Януковича, и прокомментировал сообщения о том, что Путин готовил его на пост президента Украины в случае захвата Киева.
"Мы бы русских не пустили сюда ни в коем случае. Киевляне Януковича не воспринимали. И они показали во время Майдана, что Киев – за европейское будущее", – подчеркнул Кличко.
Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
СМИ, в частности "Украинская правда", писали, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году Россия планировала отстранить от власти президента Владимира Зеленского и поставить на его место Януковича. Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщили в Генштабе ВСУ 11 мая.
Путин сделал все, чтобы Янукович пришел к власти. Россия финансировала режим Януковича и различные программы, связанные с ним, рассказывал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков. Россия финансировала режим Януковича и различные программы, связанные с ним. Сам Янукович, предполагает политик, мог быть агентом влияния российских спецслужб и ориентировал его лично Путин.
Глава Кремля мечтал воссоздать Российскую империю, в которой Украина должна была стать ключевым звеном, поэтому, когда в 2014 году Янукович бежал из страны вследствие Революции достоинства, в Кремле считали его предателем. После победы Революции достоинства и избрания Украиной европейского вектора развития Путин сильно обиделся и решил ей мстить, пояснил Гудков.