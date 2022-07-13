Кличко: Если бы не было Майдана, Украина была бы в ключе большой российской империи и войны бы не было

Кличко: Войны бы не было. Ну зачем же Путину воевать против себя? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Интервью записывали в ходе прогулки по Киеву, подходя к Майдану Незалежности, журналист отметил, что это знаковое место для каждого украинца, но для Кличко – особенно.

"Вот здесь справа стояла сцена, на которую ты выходил практически каждый день, провозглашал речи. Ты был лидером Майдана. Сейчас приходится слышать, что если бы не было Майдана, то Путин бы не пошел на Украину войной", – сказал он, обращаясь к Кличко.

"100%. Не пошел бы, – отреагировал мэр. – Если бы не было Майдана, то Украина была бы в ключе большой российской империи. И войны бы не было. Ну зачем же воевать против себя? Мы же знаем причины Майдана: полное нежелание подписать ассоциацию с Европейским союзом".

Кличко подчеркнул, что у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича было "четкое задание – союз с Российской Федерацией и никакой евроинтеграции".

"В Европу мы не идем". Хотя когда его президентом избирали, были у него совершенно другие обещания", – продолжил мэр столицы.

Кличко отметил, что не вспоминает Януковича, и прокомментировал сообщения о том, что Путин готовил его на пост президента Украины в случае захвата Киева.

"Мы бы русских не пустили сюда ни в коем случае. Киевляне Януковича не воспринимали. И они показали во время Майдана, что Киев – за европейское будущее", – подчеркнул Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью