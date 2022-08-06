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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о контрнаступлении ВСУ: Военные знают свое дело, надо набраться терпения

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Данилов заявил, что "диванные эксперты" не владеют информацией о реальной ситуации на поле боя
Данилов заявил, что "диванные эксперты" не владеют информацией о реальной ситуации на поле боя
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украинские военнослужащие хорошо понимают, когда им нужно будет проводить контрнаступательные действия. Об этом в интервью ТРК "Киев" 5 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это [контрнаступление] будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное – как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", – сказал Данилов.

По его словам, "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Данилов также добавил, что "диванные эксперты" не владеют информацией о реальной ситуации на поле боя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Данилов называл заблуждением российские нарративы, что Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. "Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – заявлял он.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, контрнаступление
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