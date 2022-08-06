Данилов о контрнаступлении ВСУ: Военные знают свое дело, надо набраться терпения

Данилов заявил, что "диванные эксперты" не владеют информацией о реальной ситуации на поле боя Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это [контрнаступление] будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное – как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", – сказал Данилов.

По его словам, "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Данилов также добавил, что "диванные эксперты" не владеют информацией о реальной ситуации на поле боя.

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