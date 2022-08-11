Арестович: Когда я выходил на брифинг о войне в первый день, был уверен, что меня расстреляют за это в течение 12 часов

"То есть мне было все понятно. Я когда получил первое сообщение... Они же массово шли, одно за другим. По 1200 единиц, 800 единиц техники, одновременный пролет 40 вертолетов, одновременный пролет 50 вертолетов... Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как. И я понял: нам конец в течение 12 часов, – отметил Арестович. – То есть я, когда выходил на трибуну первый раз, понимал... Это сейчас говорят: "Распиарился на войне". Но я вам могу сказать, что когда я выходил на трибуну, был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов".
По словам Арестовича, о том, что россияне нападут, он знал еще в октябре 2021 года, а о времени вторжения оккупантов – "дня за три уже точно".
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
По состоянию на 10 августа российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в 2014 году РФ оккупировала Крымский полуостров.
Украинские военные перешли в контрнаступление на харьковском направлении и на юге страны.
ВСУ уже освободили от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.