Арестович: Когда я выходил на брифинг о войне в первый день, был уверен, что меня расстреляют за это в течение 12 часов

Арестович о нападении РФ: Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как Фото: Олексій Арестович / Facebook

"То есть мне было все понятно. Я когда получил первое сообщение... Они же массово шли, одно за другим. По 1200 единиц, 800 единиц техники, одновременный пролет 40 вертолетов, одновременный пролет 50 вертолетов... Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как. И я понял: нам конец в течение 12 часов, – отметил Арестович. – То есть я, когда выходил на трибуну первый раз, понимал... Это сейчас говорят: "Распиарился на войне". Но я вам могу сказать, что когда я выходил на трибуну, был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов".

По словам Арестовича, о том, что россияне нападут, он знал еще в октябре 2021 года, а о времени вторжения оккупантов – "дня за три уже точно".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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