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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Когда я выходил на брифинг о войне в первый день, был уверен, что меня расстреляют за это в течение 12 часов

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Арестович о нападении РФ: Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как
Арестович о нападении РФ: Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не верил в то, что выживет после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"То есть мне было все понятно. Я когда получил первое сообщение... Они же массово шли, одно за другим. По 1200 единиц, 800 единиц техники, одновременный пролет 40 вертолетов, одновременный пролет 50 вертолетов... Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как. И я понял: нам конец в течение 12 часов, – отметил Арестович. – То есть я, когда выходил на трибуну первый раз, понимал... Это сейчас говорят: "Распиарился на войне". Но я вам могу сказать, что когда я выходил на трибуну, был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов".

По словам Арестовича, о том, что россияне нападут, он знал еще в октябре 2021 года, а о времени вторжения оккупантов – "дня за три уже точно".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

По состоянию на 10 августа российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в 2014 году РФ оккупировала Крымский полуостров.

Украинские военные перешли в контрнаступление на харьковском направлении и на юге страны.

ВСУ уже освободили от российских оккупантов 1060 населенных пунктов, сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Гостомель, захват, вертолет, нападение, вторжение, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, интервью, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты
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