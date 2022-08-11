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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Я увидел, как актер Володя Зеленский за месяц превратился в главнокомандующего воюющей страны, политика №1 в мире

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Арестович в публичных высказываниях неоднократно менял отношение к Зеленскому
Арестович в публичных высказываниях неоднократно менял отношение к Зеленскому
Фото: Алексей Арестович / Facebook, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский за время полномасштабного вторжения РФ "заматерел" и начал легче принимать решения, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Лицо, глаза, движения – все другое абсолютно. Я видел, как он трансформировался. Это было очень интересно. Потому что он был легковесным слегка... Актер. Володя Зеленский. И я видел, как он примерно за месяц-полтора превратился в главнокомандующего воюющей страны, фигуру, которая является политиком №1 в мире по значимости", – сказал Арестович.

По его мнению, "эту фигуру Господь выбрал не случайно".

Он подчеркнул, что за время полномасштабной войны Зеленский "очень сильно добрал, заматерел".

"Его война очень сильно изменила. Он утяжелился, очень основательный стал, весомый и гораздо легче стал принимать решения. Раньше в нем слишком много человеческого. Он всегда жалел людей, трепетно к ним относился, прощал ошибки, давал возможность научиться. Иногда это, кстати, шло во вред. Потому что я сторонник быстрой ротации кадров", – заявил Арестович.

По мнению политика, показательны в контексте этого изменения обращения Зеленского к лидерам и парламентам.

"У него, как и у любого актера, человека сцены, было впадение в роль президента. Когда он не был президентом, а впадал в роль президента и отыгрывал ее. Это даже видно. Но у него это стало уходить во время войны. Обстоятельства таковы. Он начал говорить, как есть, как он реально считает. И это сразу оказало мгновенное действие", – сказал советник главы ОП.

Он также рассказал, что общался с Зеленским примерно 10–15 раз, но на совещаниях, никогда один на один.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Арестович неоднократно публично менял свое отношение к Зеленскому. В частности, 31 марта 2020 года он написал в Facebook, что считает избирателей Зеленского "вульгарными долбо…бами". "Как иначе можно назвать людей, которые, будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов – это лучший способ победить олигархов?" – говорилось в посте.

В октябре 2020 года Арестович стал спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, а в декабре того же года – советником главы Офиса президента. После этого его высказывания о власти изменились.

Уже 6 декабря Арестович заявлял, что Зеленский – "уже совсем другой человек, по крайней мере в военных вопросах". "Движется иначе, говорит иначе, решает – иначе. Совершенно иначе на него реагируют военные. Полтора года во главе воюющей страны, однако", – написал политик. В июне 2021 он года заявлял, что "те, кто считает Зеленского клоуном, – сами клоуны" и прогнозировал, что президенту нужен еще год, чтобы "дозреть".

Тем не менее в январе 2022 года Арестович обвинил Зеленского в нарушении обещаний, раскритиковал власть и заявил об увольнении, пояснив, что "способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне, но слабости я простить не могу".

О его возвращении на должность не сообщалось, но утром первого дня полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, Арестович выступил в Офисе президента с брифингом как советник главы ОП.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Алексей Арестович, политика, Владимир Зеленский, актер, война России против Украины, президент, власть, Офис президента Украины
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