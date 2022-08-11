Арестович: Я увидел, как актер Володя Зеленский за месяц превратился в главнокомандующего воюющей страны, политика №1 в мире

"Лицо, глаза, движения – все другое абсолютно. Я видел, как он трансформировался. Это было очень интересно. Потому что он был легковесным слегка... Актер. Володя Зеленский. И я видел, как он примерно за месяц-полтора превратился в главнокомандующего воюющей страны, фигуру, которая является политиком №1 в мире по значимости", – сказал Арестович.

По его мнению, "эту фигуру Господь выбрал не случайно".

Он подчеркнул, что за время полномасштабной войны Зеленский "очень сильно добрал, заматерел".

"Его война очень сильно изменила. Он утяжелился, очень основательный стал, весомый и гораздо легче стал принимать решения. Раньше в нем слишком много человеческого. Он всегда жалел людей, трепетно к ним относился, прощал ошибки, давал возможность научиться. Иногда это, кстати, шло во вред. Потому что я сторонник быстрой ротации кадров", – заявил Арестович.

По мнению политика, показательны в контексте этого изменения обращения Зеленского к лидерам и парламентам.

"У него, как и у любого актера, человека сцены, было впадение в роль президента. Когда он не был президентом, а впадал в роль президента и отыгрывал ее. Это даже видно. Но у него это стало уходить во время войны. Обстоятельства таковы. Он начал говорить, как есть, как он реально считает. И это сразу оказало мгновенное действие", – сказал советник главы ОП.

Он также рассказал, что общался с Зеленским примерно 10–15 раз, но на совещаниях, никогда один на один.

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