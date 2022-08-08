  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому

"Перед тем, как я пришел работать к нему, я лично его оскорблял", – сказал он.
По словам Арестовича, он изменил свое отношение к Зеленскому после того, как увидел его в работе.
"Я очень хорошо к нему отношусь по-человечески, потому что он очень-очень хороший человек. Я его поддерживаю как человека, а потом как президента", – признался Арестович.
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.
Арестович в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января 2022 года, обвинил Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.