Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
Новости

"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Арестович является советником главы ОП с декабря 2020 года
Арестович является советником главы ОП с декабря 2020 года
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью передаче ЖВЛ, которая 8 августа вышла в эфире канала ТЕТ, рассказал, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Перед тем, как я пришел работать к нему, я лично его оскорблял", – сказал он.

По словам Арестовича, он изменил свое отношение к Зеленскому после того, как увидел его в работе.

"Я очень хорошо к нему отношусь по-человечески, потому что он очень-очень хороший человек. Я его поддерживаю как человека, а потом как президента", – признался Арестович.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Арестович в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января 2022 года, обвинил Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.

Теги: Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
Алеся БАЦМАН
  Командир 36-й ОБрМП Сикоза: После победы первым делом обниму мать, отца и свою овчарку немецкую. Сяду, поплачу часа два, а потом высплюсь
  Командир 36-й ОБрМП Сикоза: После победы первым делом обниму мать, отца и свою овчарку немецкую. Сяду, поплачу часа два, а потом высплюсь
Дмитрий ГОРДОН
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 