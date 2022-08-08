  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому

"Перед тем, как я пришел работать к нему, я лично его оскорблял", – сказал он.

По словам Арестовича, он изменил свое отношение к Зеленскому после того, как увидел его в работе.

"Я очень хорошо к нему отношусь по-человечески, потому что он очень-очень хороший человек. Я его поддерживаю как человека, а потом как президента", – признался Арестович.

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Видео: ЖВЛ / YouTube