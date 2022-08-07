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07 августа, 2022
 
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"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится и показала свои новые фото

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Ротару: Сегодня не время праздновать юбилей
Ротару: Сегодня не время праздновать юбилей
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинская певица София Ротару 7 августа опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в Маршинцы Черновецкой области. Артистка посвятила пост своему 75-летию.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", – написала она.

Певица отметила, что решила опубликовать свой первый за последнее время пост не только в связи со своим 75-летием, но и для того, чтобы призвать подписчиков поддержать благотворительный проект, который помогает женам и детям военнослужащих. 

"Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело, – добавила Ротару. –  Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы через пару недель после моего дня рождения мы праздновали День Независимости Украины. Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины". 

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналах. 

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находится в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины",  – добавила она. 

Теги: София Ротару, День Независимости, юбилей, война России против Украины, певица
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