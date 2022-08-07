"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится и показала свои новые фото

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", – написала она.

Певица отметила, что решила опубликовать свой первый за последнее время пост не только в связи со своим 75-летием, но и для того, чтобы призвать подписчиков поддержать благотворительный проект, который помогает женам и детям военнослужащих.

"Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело, – добавила Ротару. – Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы через пару недель после моего дня рождения мы праздновали День Независимости Украины. Чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)