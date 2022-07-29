28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке

Ротару не комментировала информацию о задержании Евдокименко при попытке покинуть Украину Фото: sofiarotaru.official / Instagram

На фото с разных ракурсов в разное время запечатлена Эйфелева башня. Обнародованные снимки Евдокименко разместил в папке с надписью Fr.

Скриншот: shmn / Instagram

В аналогичных папках в его микроблоге размещены фото, сделанные во время путешествий по другим странам.

Внук Ротару оставил новые фото без комментариев. Он также не сообщил, как во время военного положения выехал из Украины.

Скриншот: shmn / Instagram