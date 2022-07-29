28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке

На фото с разных ракурсов в разное время запечатлена Эйфелева башня. Обнародованные снимки Евдокименко разместил в папке с надписью Fr.
В аналогичных папках в его микроблоге размещены фото, сделанные во время путешествий по другим странам.
Внук Ротару оставил новые фото без комментариев. Он также не сообщил, как во время военного положения выехал из Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.
7 марта стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.
Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.
Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.