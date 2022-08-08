  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад

По словам 47-летнего Арестовича, будущая супруга была слушательницей на его занятиях в авторской психологической школе, которую он основал тогда.

"Я ее повел в кафе на кофе. Говорю: "Все, ты моя жена, будем жениться", – рассказал Арестович. – Я просто сразу вижу – все, это моя жена".

Арестович признался, что точно так же было во время знакомства с двумя предыдущими женами, имена которых он не называет.

Он отметил, что нынешняя и бывшие жены общаются между собой.

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Видео: ЖВЛ / YouTube