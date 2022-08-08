  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад

По словам 47-летнего Арестовича, будущая супруга была слушательницей на его занятиях в авторской психологической школе, которую он основал тогда.
"Я ее повел в кафе на кофе. Говорю: "Все, ты моя жена, будем жениться", – рассказал Арестович. – Я просто сразу вижу – все, это моя жена".
Арестович признался, что точно так же было во время знакомства с двумя предыдущими женами, имена которых он не называет.
Он отметил, что нынешняя и бывшие жены общаются между собой.
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает сына. От предыдущих отношений у него есть две дочери – 11 и 18 лет.