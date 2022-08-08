"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии

"Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома. Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю. И не хочу жить в новой ужасной реальности, – написала она. – Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно, несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало. Проклятые изверги-рашисты убили тебя и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам".
Дмитриева также поблагодарила за поддержку всех, кто это сделал.
"Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный длинный сон", – добавила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы.
Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря.
В России признали, что совершили ракетную атаку по Виннице в районе здания Дома офицеров, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.
16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ.