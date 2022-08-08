"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии

Дмитриева: Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома Фото: l.i.z.i.love / Instagram

"Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома. Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю. И не хочу жить в новой ужасной реальности, – написала она. – Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно, несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало. Проклятые изверги-рашисты убили тебя и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам".

Дмитриева также поблагодарила за поддержку всех, кто это сделал.

"Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный длинный сон", – добавила она.

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