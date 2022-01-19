"Слабости я простить не могу". Арестович рассказал, почему он уволился с должности советника главы ОП

Ситуация в аэропорту Жуляны, где должны были задержать пятого президента Петра Порошенко, закрепила слабость Украинского государства, считает Алексей Арестович (на фото) Фото: Facebook / Олексій Арестович

Он рассказал, что не хотел увольняться, но в понедельник, 17 января, понял, что не хочет переступать порог Офиса президента.

"Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу", — подчеркнул Арестович.

По мнению бывшего советника главы ОП, Украинское государство "бесконечно слабо в отправлении своих функций (иначе лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах) и бесконечно сильно, как гигантская машина по производству несправедливости".

Арестович также заявил, что у государства, в котором силовики получают меньше, чем уборщицы, нет будущего.

"Государство, в котором погибшему военному или полицейскому не присваивают следующее воинское или специальное звание и пожизненную пенсию семье не назначают уже после этого, причем чистую, а не "выбирайте из двух большую", как сейчас, не имеет будущего", – написал экс-спикер украинской делегации в ТКГ.