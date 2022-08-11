ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Резников просил передать: На “Рамштайне” все пожимали руки и говорили: “Добейте гадину“. Шведы добавляли: “За Полтаву“. Французы: “За Бородино“. Немцы молчали, но подмигивали

 
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Арестович заявил, что у стран Запада нет "усталости" от Украины
Арестович заявил, что у стран Запада нет "усталости" от Украины
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что у стран Запада нет "усталости" от Украины.

"Это интересный нарратив, который любят закинуть. Никто не устал. [Министр обороны Украины Алексей] Резников специально просил передать к этому интервью: "На "Рамштайне" все пожимали руки и говорили: пожалуйста, добейте гадину". Шведы добавляли: "За Полтаву". Французы добавляли: "За Бородино". Немцы молчали, но подмигивали. Конечно, политики не скажут этого вслух, но это же не просто так – это министры обороны стран. И сопровождающие лица", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия.

Четвертое заседание в формате "Рамштайн" прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов. По его словам, военную помощь Украине предоставляют уже 30 стран.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, Алексей Арестович, война России против Украины
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