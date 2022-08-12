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Арестович: Я бы не сказал, что Демченко – один из столпов разведки РФ. Такие вещи надо доказать

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Арестович (на фото) рассказал Гордону версию Демченко о подписании Харьковских соглашений
Арестович (на фото) рассказал Гордону версию Демченко о подписании Харьковских соглашений
Фото: radiosvoboda.org

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил подробности подписания 21 апреля 2010 года на тот момент замглавы МИД Украины Русланом Демченко Харьковских соглашений, после чего появились предположения о работе Демченко на РФ.

"Я ему говорю: "Руслан Михайлович, мне же за вас публично отвечать. Расскажите, как все было". Он разложил. Чтобы долго в этом не вязнуть, история такая. Его тогдашний глава МИД Константин [Грищенко] вызвал и сказал: "Чувак, у нас все уже давно решено [на тот момент президентом Украины Виктором] Януковичем. У нас есть необходимость протокольно съездить представителю МИД и принять участие в заседании комитета. Иди скажи какую-нибудь речь". Он сказал: "Ну, ладно", – сказал Арестович.

По его словам, Демченко утверждал, что "сначала отнекивался, а потом ему приказали".

"Он поехал, произнес речь. Она есть в протоколе. И с его слов, он дописал там "во имя успешной евроинтеграции Украины". Говорит: "Это очистка моей совести была". Я не буду изображать пай-мальчика и скажу вам, что я слышал неоднократно, в том числе от партнеров, что его считают неоднозначной фигурой", – объяснил советник главы ОП.

Он прокомментировал слухи, что Демченко – один "из самых главных столпов российской разведки".

"Я бы не сказал. Потому что такие вещи нужно доказывать. Это глава комитета по разведке и замглавы СНБО Украины. Мы бросаем тень на государство, когда так говорим. Поэтому если докажут – значит, шпион. Это всех касается: меня, вас, [главы ОП Андрея] Ермака. Но не доказали же пока. Другое дело – что люди, которые этим занимаются, говорят, что мы неоднозначно к нему относимся... Ну, ради бога. Президент же принимает решение. И он принял его. Демченко попросился уволиться – его уволили", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.

Украинский военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в ноябре 2021 года называл главу ОП Андрея Ермака и Демченко агентами РФ.

В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал Дмитрию Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля.

25 июля стало известно о предъявлении новых подозрений по делу о Харьковских соглашениях. Экс-главе МИД Константину Грищенко и бывшему руководителю Минюста Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документа. Они, по данным следствия, не имели к соглашениям замечаний и одобрили их "без фактического рассмотрения". 

25 июля Зеленский подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины.

Арестович и советник главы ОП Михаил Подоляк говорили, что Демченко уволился из-за проблем со здоровьем.

На сайте СНБО Демченко по-прежнему указан как первый заместитель секретаря совета.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: МИД Украины, СНБО, Руслан Демченко, Алексей Арестович, советник, Харьковские соглашения
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