Арестович: Я бы не сказал, что Демченко – один из столпов разведки РФ. Такие вещи надо доказать

"Я ему говорю: "Руслан Михайлович, мне же за вас публично отвечать. Расскажите, как все было". Он разложил. Чтобы долго в этом не вязнуть, история такая. Его тогдашний глава МИД Константин [Грищенко] вызвал и сказал: "Чувак, у нас все уже давно решено [на тот момент президентом Украины Виктором] Януковичем. У нас есть необходимость протокольно съездить представителю МИД и принять участие в заседании комитета. Иди скажи какую-нибудь речь". Он сказал: "Ну, ладно", – сказал Арестович.

По его словам, Демченко утверждал, что "сначала отнекивался, а потом ему приказали".

"Он поехал, произнес речь. Она есть в протоколе. И с его слов, он дописал там "во имя успешной евроинтеграции Украины". Говорит: "Это очистка моей совести была". Я не буду изображать пай-мальчика и скажу вам, что я слышал неоднократно, в том числе от партнеров, что его считают неоднозначной фигурой", – объяснил советник главы ОП.

Он прокомментировал слухи, что Демченко – один "из самых главных столпов российской разведки".

"Я бы не сказал. Потому что такие вещи нужно доказывать. Это глава комитета по разведке и замглавы СНБО Украины. Мы бросаем тень на государство, когда так говорим. Поэтому если докажут – значит, шпион. Это всех касается: меня, вас, [главы ОП Андрея] Ермака. Но не доказали же пока. Другое дело – что люди, которые этим занимаются, говорят, что мы неоднозначно к нему относимся... Ну, ради бога. Президент же принимает решение. И он принял его. Демченко попросился уволиться – его уволили", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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