Арестович: Я бы не сказал, что Демченко – один из столпов разведки РФ. Такие вещи надо доказать

"Я ему говорю: "Руслан Михайлович, мне же за вас публично отвечать. Расскажите, как все было". Он разложил. Чтобы долго в этом не вязнуть, история такая. Его тогдашний глава МИД Константин [Грищенко] вызвал и сказал: "Чувак, у нас все уже давно решено [на тот момент президентом Украины Виктором] Януковичем. У нас есть необходимость протокольно съездить представителю МИД и принять участие в заседании комитета. Иди скажи какую-нибудь речь". Он сказал: "Ну, ладно", – сказал Арестович.
По его словам, Демченко утверждал, что "сначала отнекивался, а потом ему приказали".
"Он поехал, произнес речь. Она есть в протоколе. И с его слов, он дописал там "во имя успешной евроинтеграции Украины". Говорит: "Это очистка моей совести была". Я не буду изображать пай-мальчика и скажу вам, что я слышал неоднократно, в том числе от партнеров, что его считают неоднозначной фигурой", – объяснил советник главы ОП.
Он прокомментировал слухи, что Демченко – один "из самых главных столпов российской разведки".
"Я бы не сказал. Потому что такие вещи нужно доказывать. Это глава комитета по разведке и замглавы СНБО Украины. Мы бросаем тень на государство, когда так говорим. Поэтому если докажут – значит, шпион. Это всех касается: меня, вас, [главы ОП Андрея] Ермака. Но не доказали же пока. Другое дело – что люди, которые этим занимаются, говорят, что мы неоднозначно к нему относимся... Ну, ради бога. Президент же принимает решение. И он принял его. Демченко попросился уволиться – его уволили", – подчеркнул Арестович.
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.
Украинский военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в ноябре 2021 года называл главу ОП Андрея Ермака и Демченко агентами РФ.
В феврале 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал Дмитрию Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, была у тогдашнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Баканова Верховная Рада отправила в отставку 19 июля.
25 июля стало известно о предъявлении новых подозрений по делу о Харьковских соглашениях. Экс-главе МИД Константину Грищенко и бывшему руководителю Минюста Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документа. Они, по данным следствия, не имели к соглашениям замечаний и одобрили их "без фактического рассмотрения".
25 июля Зеленский подписал указ об увольнении Демченко из СНБО, СМИ сообщали, что чиновник уволен также с должности главы комитета по разведке при президенте Украины.
Арестович и советник главы ОП Михаил Подоляк говорили, что Демченко уволился из-за проблем со здоровьем.
На сайте СНБО Демченко по-прежнему указан как первый заместитель секретаря совета.