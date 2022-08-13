ВСУ нанесли еще один удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он больше непригоден к использованию – ОК "Юг"

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению", – говорится в сообщении.
В ОК "ЮГ" сообщили, что ВСУ на юге нанесли пять авиаударов по скоплениям вооружения и техники и опорным пунктам оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются", – отметили в пресс-центре.
Об ударе по мосту в ОК "Юг" сообщали также 10 августа.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.