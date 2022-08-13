ВСУ нанесли еще один удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он больше непригоден к использованию – ОК "Юг"

В ОК "Юг" сообщили, что мост непригоден для использования Фото: EPA

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению", – говорится в сообщении.

В ОК "ЮГ" сообщили, что ВСУ на юге нанесли пять авиаударов по скоплениям вооружения и техники и опорным пунктам оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются", – отметили в пресс-центре.

Об ударе по мосту в ОК "Юг" сообщали также 10 августа.