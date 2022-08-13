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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли еще один удар по мосту в районе Каховской ГЭС, он больше непригоден к использованию – ОК "Юг"

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В ОК "Юг" сообщили, что мост непригоден для использования
В ОК "Юг" сообщили, что мост непригоден для использования
Фото: EPA

Украинские военные вновь нанесли удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 13 августа.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению", – говорится в сообщении.

В ОК "ЮГ" сообщили, что ВСУ на юге нанесли пять авиаударов по скоплениям вооружения и техники и опорным пунктам оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – доразведываются", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/444585904378037/

Об ударе по мосту в ОК "Юг" сообщали также 10 августа.

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, мост, ВСУ, война России против Украины, Каховка
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