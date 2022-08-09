Чубаров – россиянам: Вы получили первый "звонок", не теряйте времени, выезжайте из Крыма уже сегодня

Чубаров: Выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост Фото: krymr.com

"Граждане России, незаконно пребывающие/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму. Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня", – написал он.

Чубаров подчеркнул, что "выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 августа на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели взрывы, вызвавшее панику у населения в том районе.

Минобороны РФ признало, что взрывались боеприпасы, и объяснило происходящее "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты объявили об одном погибшем.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.