"Попадание аккуратное, но действенное". После удара ВСУ мост в районе Каховской ГЭС стал непригодным для использования – ОК "Юг"

Мост теперь непригоден для использования, сообщили в ОК "Юг" Фото: EPA

"ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост стал непригодным для использования", – говорится в сообщении.

Об ударе по мосту сообщило также оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", – говорится в сообщении.