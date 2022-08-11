Резников: Подрыв моста возле Чонгара не остановил бы наступление оккупантов из Крыма

Резников: Там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам Фото: ЕРА

"Могу сказать только одну вещь – я этот аргумент применил, защищая наших военных во время заседания парламентского комитета: все кричащие "Все пропало, мост не взорвали!", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, сейчас находящийся в политической оппозиции, я от него это впервые услышал", – отметил министр.

Он подчеркнул, что решения о заминировании или разминировании тех или иных объектов принимают исключительно военные.

По словам Резникова, после окончания войны будет проведено расследование. В случае установления фактов, что кто-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны совершил диверсию или "бессмысленную небрежность", он будет привлечен к ответственности.

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