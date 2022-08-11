Резников: Подрыв моста возле Чонгара не остановил бы наступление оккупантов из Крыма

"Могу сказать только одну вещь – я этот аргумент применил, защищая наших военных во время заседания парламентского комитета: все кричащие "Все пропало, мост не взорвали!", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, сейчас находящийся в политической оппозиции, я от него это впервые услышал", – отметил министр.
Он подчеркнул, что решения о заминировании или разминировании тех или иных объектов принимают исключительно военные.
По словам Резникова, после окончания войны будет проведено расследование. В случае установления фактов, что кто-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны совершил диверсию или "бессмысленную небрежность", он будет привлечен к ответственности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
Российские оккупационные войска в первые дни войны против Украины захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, заявил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил он.