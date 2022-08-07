На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты хотят выдавать свои автомобильные номера – ОВА

"Есть информация, что оккупанты планируют выдавать новые автомобильные номера для жителей Херсонской области с кодом региона 184", – говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что оккупанты продолжают ходить по частным домам.

"К сожалению, продолжают поступать и новые сообщения о похищении людей", – сообщила пресс-служба.

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