Авиация ВСУ нанесла удары по трем опорным пунктам оккупантов – ОК "Юг"

Удары по оккупантам на юге наносили украинские штурмовики, истребители, боевые вертолеты и стратегический бомбардировщик Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook.

Потерь среди украинских военных в результате атак нет, сообщили в командовании.

"В то же время нашей штурмовой авиацией с привлечением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесено девять ударов по трем опорным пунктам, по четырем скоплениям врага, вооружения и техники, по одному складу боеприпасов. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 20 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника. Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122-милиметровой гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. Уничтожен еще полевой состав боеприпасов, а "длинная" армия сокращена на 72 рашиста", – говорится в сводке.

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