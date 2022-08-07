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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ нанесла удары по трем опорным пунктам оккупантов – ОК "Юг"

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Удары по оккупантам на юге наносили украинские штурмовики, истребители, боевые вертолеты и стратегический бомбардировщик
Удары по оккупантам на юге наносили украинские штурмовики, истребители, боевые вертолеты и стратегический бомбардировщик
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

6 августа авиация РФ – штурмовики и боевые вертолеты – восемь раз атаковали позиции украинских защитников и освобожденные населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском районах Херсонской области.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook. 

Потерь среди украинских военных в результате атак нет, сообщили в командовании. 

"В то же время нашей штурмовой авиацией с привлечением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесено девять ударов по трем опорным пунктам, по четырем скоплениям врага, вооружения и техники, по одному складу боеприпасов. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 20 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника. Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122-милиметровой гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. Уничтожен еще полевой состав боеприпасов, а "длинная" армия сокращена на 72 рашиста", – говорится в сводке. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/557855452691226/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, вертолет, Николаевская область, боеприпасы, беспилотники, истребители, война России против Украины, бомбардировщики, Панцирь-С
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