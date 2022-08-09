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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты объявили росСМИ о смерти "замглавы администрации" из Новой Каховки, на которого было покушение

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По данным СМИ, Гуру пытались отвезти в Крым
По данным СМИ, Гуру пытались отвезти в Крым
Фото: Виталий Гура / Fаcebook

Назначенный российскими оккупантами "замглавы местной администрации" Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура, который был тяжело ранен в результате покушения, скончался. Об этом 6 августа проинформировало в Telegrаm российское агентство ТАСС.

"Гура умер после покушения на него, сообщила [так называемый] заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О покушении на Гуру сообщило 6 августа пропагандистское "РИА Новости". По его данным, в херсонского коллаборанта стреляли из пистолета Макарова. Обстоятельства покушения пропагандисты не уточняли.

По данным украинского издания "Факты", тяжелораненого Гуру пытались отвезти в оккупированный Крым.

До полномасштабной войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа Новокаховской территориальной общины, после вторжения перешел на сторону оккупантов.

Контекст:

5 августа российские СМИ сообщали о плохом состоянии еще одного коллаборанта – назначенного российскими оккупационными властями "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо. По данным РБК, он находится в больнице на территории временно оккупированного Крыма, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По одной из версий, коллаборанта отравили.

4 августа Сальдо заявил, что из-за проблем со здоровьем передал "полномочия" россиянину Сергею Елисееву, так как после оперативно проведенного обследования врачи настояли на его немедленной госпитализации.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, смерть, война, оккупация, Херсонская область, покушение, вторжение, война России против Украины, Новая Каховка, коллаборационизм
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