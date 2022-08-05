Херсонский коллаборант Сальдо передал свои "полномочия" россиянину

Коллаборант Сальдо не уточнил поставленный ему диагноз и свое состояние Фото: Владимир Сальдо / Facebook

По его словам, к нему после совещания подошел "министр здравоохранения" и "стал настаивать на немедленном медобследовании". Затем, отметил Сальдо, "министр" привел врачей, "которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации".

"Обсудив с "председателем правительства", коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности "главы" Херсонской области во время моего отсутствия будет "председатель правительства" Херсонской области Сергей Елисеев (гражданин РФ, бывший работник ФСБ. – "ГОРДОН")", – написал он.