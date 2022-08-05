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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонский коллаборант Сальдо передал свои "полномочия" россиянину

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Коллаборант Сальдо не уточнил поставленный ему диагноз и свое состояние
Коллаборант Сальдо не уточнил поставленный ему диагноз и свое состояние
Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Бывший мэр Херсона, назначенный российскими оккупационными войсками "руководителем" региона, заявил, что из-за проблем со здоровьем передал "полномочия" россиянину Сергею Елисееву. Об этом он 4 августа написал в Telegram.

По его словам, к нему после совещания подошел "министр здравоохранения" и "стал настаивать на немедленном медобследовании". Затем, отметил Сальдо, "министр" привел врачей, "которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации". 

"Обсудив с "председателем правительства", коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности "главы" Херсонской области во время моего отсутствия будет "председатель правительства" Херсонской области Сергей Елисеев (гражданин РФ, бывший работник ФСБ. – "ГОРДОН")", – написал он.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане. Сам Сальдо "руководит" регионом в должности "губернатора" с конца апреля, в связи с чем ему сообщено о подозрении в госизмене

Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". "Возглавил" незаконное правительство Херсонской области Сергей Елисеев, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 5 июля пообещал, что "херсонским гауляйтерам" не будет покоя ни в одном уголке земли.

Теги: Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, вторжение, война России против Украины, Владимир Сальдо, россияне
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