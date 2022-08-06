В оккупированном Херсоне украинское сопротивление запустило подпольную газету "Голос партизана"

Участники движения сообщили, что распространили по Херсону первый пилотный выпуск тиражом 1200 экземпляров.
"Рашисты стремятся обмануть наших людей, но мы должны бороться за них, доносить правду о наших победах, о потерях рашистов и о том, что ВСУ идет и Украинская ночь будет!" – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
После оккупации в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов, часть из них – удачные. Также активисты регулярно развешивают в Херсоне проукраинские листовки и рисуют граффити.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях.
Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.