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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Херсоне украинское сопротивление запустило подпольную газету "Голос партизана"

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Газеты распространяют во временно оккупированном Херсоне
Газеты распространяют во временно оккупированном Херсоне
Фото: Жовта Стрічка / Telegram

Движение сопротивления "Жовта стрічка" начало издавать во временно оккупированном Херсоне газету "Голос партизана". Об этом сообщается в Telegram движения 6 августа.

Участники движения сообщили, что распространили по Херсону первый пилотный выпуск тиражом 1200 экземпляров.

"Рашисты стремятся обмануть наших людей, но мы должны бороться за них, доносить правду о наших победах, о потерях рашистов и о том, что ВСУ идет и Украинская ночь будет!" – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

После оккупации в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов, часть из них – удачные. Также активисты регулярно развешивают в Херсоне проукраинские листовки и рисуют граффити.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Херсон, партизаны, война России против Украины, газета
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