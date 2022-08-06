"Наше огневое поражение и их внутренний огонь". В ВСУ обещали скоро показать результаты сотрудничества с партизанами на юге

В ВСУ отметили, что движение сопротивления на оккупированных территориях "невероятно креативно и мотивировано" Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Спикера командования спросили, насколько активным сейчас является партизанское движение на юге Украины.

"Достаточно активное, в связи с нами, в единении с нами. Поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах – как в душе, так и на оккупированной территории – очень результативны", – сказала Гуменюк.

Она также анонсировала, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть "именно те результаты, которые подчеркнут, что мы действуем вместе".

Комментируя настроения людей, проживающих на временно оккупированных территориях, Гуменюк отметила, что украинцы "несокрушимы, они не сдаются".

"Движение сопротивления невероятно креативно и мотивировано. Те вбросы и информационные кампании, которые они проводят, – они очень сильно вдохновляют тех, кто, может, где-то засомневался, стоит ли дальше держать такую крепкую оборону", – сказала она.

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