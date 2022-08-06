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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наше огневое поражение и их внутренний огонь". В ВСУ обещали скоро показать результаты сотрудничества с партизанами на юге

В ВСУ отметили, что движение сопротивления на оккупированных территориях "невероятно креативно и мотивировано"
В ВСУ отметили, что движение сопротивления на оккупированных территориях "невероятно креативно и мотивировано"
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

На юге Украины партизаны активно работают во взаимодействии с военными, и скоро, по словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, можно будет увидеть результаты этой работы. Об этом она сказала 5 августа в эфире телемарафона, сообщает LIGA.net.

Спикера командования спросили, насколько активным сейчас является партизанское движение на юге Украины.

"Достаточно активное, в связи с нами, в единении с нами. Поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах – как в душе, так и на оккупированной территории – очень результативны", – сказала Гуменюк.

Она также анонсировала, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть "именно те результаты, которые подчеркнут, что мы действуем вместе".

Комментируя настроения людей, проживающих на временно оккупированных территориях, Гуменюк отметила, что украинцы "несокрушимы, они не сдаются".

"Движение сопротивления невероятно креативно и мотивировано. Те вбросы и информационные кампании, которые они проводят, – они очень сильно вдохновляют тех, кто, может, где-то засомневался, стоит ли дальше держать такую крепкую оборону", – сказала она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

После оккупации в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он в больнице. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях.

Теги: оккупация, Херсонская область, партизаны, Запорожская область, война России против Украины
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