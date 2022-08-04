В оккупированном Беловодске расстреляли автомобиль с "мэром"-коллаборантом и его замом – Гайдай

По его информации, в автомобиле находились так называемые мэр и его заместитель.

Они оба ранены, написал начальник ОВА.

Гайдай также сообщал, что российские захватчики активно используют жителей оккупированных территорий Луганской области для противостояния Вооруженным силам Украины.

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета России", – подчеркнул он.