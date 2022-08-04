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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Беловодске расстреляли автомобиль с "мэром"-коллаборантом и его замом – Гайдай

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Беловодск Луганской области захвачен армией РФ
Беловодск Луганской области захвачен армией РФ
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

В поселке Беловодск Луганской области, находящемся в оккупации, обстрелян автомобиль с местными жителями, которые пошли на сотрудничество с россиянами. Об этом 4 августа сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, в автомобиле находились так называемые мэр и его заместитель.

Они оба ранены, написал начальник ОВА.

Гайдай также сообщал, что российские захватчики активно используют жителей оккупированных территорий Луганской области для противостояния Вооруженным силам Украины.

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета России", – подчеркнул он.

Контекст:

С середины апреля российские захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск (рядом с Северодонецком), ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Луганская область, партизаны, Беловодск, война России против Украины, коллаборационизм
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