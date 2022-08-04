Гайдай: Россияне не считают потери, потому что гибнут в основном мобилизованные жители оккупированных территорий

По словам Гайдая, на оккупированных в 2014 году территориях Луганской области "уже мобилизовали всех, кого можно" Фото: depositphotos.com

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, на оккупированных в 2014 году территориях "уже мобилизовали всех, кого можно".

"Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", – отметил Гайдай.

По имеющейся информации, только в Старобельске на этой неделе на фронт отправили около 80 человек.

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