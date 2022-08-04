Гайдай: Россияне не считают потери, потому что гибнут в основном мобилизованные жители оккупированных территорий

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают", – подчеркнул глава ОВА.
По его словам, на оккупированных в 2014 году территориях "уже мобилизовали всех, кого можно".
"Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", – отметил Гайдай.
По имеющейся информации, только в Старобельске на этой неделе на фронт отправили около 80 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 41,5 тыс. российских оккупантов.